Catch this urgent message from the world’s most banned broadcast! Share this link!

Mirror:

The Alex Jones Show | Tuesday August 6, 2019 #AlexJones https://t.co/aoFw8kyNov — Kris Blough (@stopglobalism1) August 6, 2019



Follow Infowars.com on Telegram:







Don’t miss:

World War Four Has Begun



It’s official! India’s invasion of Kashmir is the catalyst that will ignite the next global war!